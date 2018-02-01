Названо лучшее средство против угона автомобиля

10:11 01 февраля 2018 8

Эксперт рассказал, как защитить свой автомобиль от угона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Автоэксперт рассказал, как лучше всего уберечься от ущерба, связанного с угоном машины. Основным средством он считает страховку КАСКО, а необходимым дополнением к нему — сочетание разных противоугонных систем.

«Самая главная противоугонка — это страховка КАСКО. Второе: надо сочетать механические и электронные системы защиты машины. Необходимо ставить блокираторы на руль, на педали или на КПП и чтобы, конечно, электронная сигнализация была», — отметил эксперт Юрий Гейко в эфире радиостанции «Комсомольская правда». При этом важно, где именно ставить сигнализацию на машину — лучше делать это не в специализированных центрах. «Самый лучший вариант — ставить защиту в гараже у „дяди Васи“. Как правило, там работают умельцы, которые всё делают по своей технологии. Ещё один, самый банальный совет: оставляйте свой автомобиль по возможности под камерами видеонаблюдения», — заключил эксперт.

По статистике, в центральных регионах России самыми угоняемыми в прошлом году стали автомобили марки Lada (больше 5 тысяч случаев). На втором месте оказалась Toyota (около 4 тысяч угонов), а на третьем — Hyundai (более 2 тысяч).