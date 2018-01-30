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31 января 2018
30 января 2018
22:33  30 января 2018 0

Названы самые угоняемые автомобили в России

Форум
LADA пользуется большим спросом у автоугонщиковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аналитики компании «Цезарь сателлит» составили рейтинг самых угоняемых машин в России за 2017 год. Список возглавили машины отечественной марки.

По данным экспертов, всего за прошедший год в России было угнано 33758 легковушек. Из них больше всех украли машины LADA — 5 756 штук, передает Nation News. На втором месте — японские Toyota (угнали 3797 единиц), на третьей строчке — Hyundai (2056 транспортных средств). Замыкают пятерку два бренда Kia (1890 машин) и Nissan (1197 авто), сообщает телеканал 360.

Всего в список попали 20 марок, среди которых есть Kia, ВАЗ, Nissan, Ford, ГАЗ, Mazda и Renault. На каждого из производителей в среднем приходится свыше тысячи угнанных авто.

Напомним, что ранее автоэксперты назвали самые ожидаемые автомобили 2018 года. В список вошли и модели марки LADA.

Ольга Дудорова
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