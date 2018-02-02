Курганцы звонят в экстренные службы, чтобы узнать погоду

Центр обработки вызовов экстренных служб 112 проработал в Кургане чуть более месяца. За это время в службу поступило четыре тысячи звонков, 50% из которых были ложными, сообщает пресс-служба управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.
Часть звонков оказались детской шалостью. Нередко жители региона набирают номер 112, чтобы уточнить, как пройти на какую-то улицу, или узнать, какая стоит погода. Такие звонки отвлекают операторов, занимают линию и лишают возможности дозвониться тех, кому по-настоящему нужна помощь, напоминают курганцам.
За заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб также предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей.