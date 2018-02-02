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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
14:59  02 февраля 2018 1

«Для нас это стало большой неожиданностью». Главный тренер ХК «Зауралье» покинул пост

Михаил Звягин не комментировал свое решениеФото: hczaural.ru

Главный тренер хоккейного клуба «Зауралье» Михаил Звягин покинул свой пост. Сотрудничество прекращено со 2 февраля по инициативе самого Звягина, сообщается на официальном сайте ХК «Зауралье».

Михаил Звягин вступил в должность с апреля 2016 года и в прошлом сезоне привел своих подопечных к серебряным медалям всероссийского соревнования по хоккею. В нынешнем регулярном чемпионате команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 93 очка за 47 матчей.

«Для нас это стало очень большой неожиданностью, — прокомментировал решение тренера директор хоккейного клуба «Зауралье» Виктор Прозоров. По его словам, домашняя игра с «Рубином» расстроила всех результатом. Однако команду подвела объективная причина — большой части игроков основного состава не было по состоянию здоровья. Через день Звягин с командой уехал на выезд. «По прибытию в Новокузнецк мне позвонил генеральный менеджер Александр Смагин и сообщил, что к нему подошел Звягин и сказал, что он принял решение покинуть пост главного тренера», — рассказал директор. Экс-тренер отключил свой телефон, решение он не комментировал.

В ходе трех ближайших выездных матчей обязанности наставника будет исполнять Альберт Логинов, который с начала текущего сезона являлся одним из тренеров «Зауралья». После возвращения с выезда будет решаться вопрос о том, кто возглавит команду.

Болельщики ХК «Зауралье» шокированы уходом Звягина. «Спасибо за лучшие два сезона, спасибо за серебро, удачи в дальнейшем!» — желают экс-тренеру в соцсетях и строят догадки о причинах увольнения: что это, некий конфликт в руководстве клуба или предложение Звягину от другого клуба?

Анна Бояркина
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