Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых коммерческих автомобилей на российском рынке. В список вошли десять машин.
Согласно итогам 2017 года в России объем продаж автомобилей Gazelle NEXT составил четвертую часть от общего показателя. На втором месте расположился УАЗ-3909. В прошлом году было реализовано порядка 10,9 тысяч этих машин. И замыкает тройку лидеров ГАЗ-3302 с уровнем продаж в 10,8 тысяч. Также в пятерку лучших попали Lada Largus VU и Ford Transit.
Помимо этого, в топ-10 наиболее популярных автомобилей из класса LCV вошли Mercedes-Benz Sprinter, ГАЗ-2752, ГАЗ-3221, УАЗ-2206 и ГАЗ-2705, передает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, автоэксперт рассказал, как уберечь свой автомобиль от угона. Основным средством он считает страховку КАСКО, а необходимым дополнением к нему — сочетание разных противоугонных систем.