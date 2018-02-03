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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:58  03 февраля 2018 0

Составлен рейтинг самых продаваемых коммерческих автомобилей в России

Из десяти марок автомобилей лишь две оказались иностранного производстваФОТО: Wikimedia Commons, Thomas Doerfer

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых коммерческих автомобилей на российском рынке. В список вошли десять машин.

Согласно итогам 2017 года в России объем продаж автомобилей Gazelle NEXT составил четвертую часть от общего показателя. На втором месте расположился УАЗ-3909. В прошлом году было реализовано порядка 10,9 тысяч этих машин. И замыкает тройку лидеров ГАЗ-3302 с уровнем продаж в 10,8 тысяч. Также в пятерку лучших попали Lada Largus VU и Ford Transit.

Помимо этого, в топ-10 наиболее популярных автомобилей из класса LCV вошли Mercedes-Benz Sprinter, ГАЗ-2752, ГАЗ-3221, УАЗ-2206 и ГАЗ-2705, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, автоэксперт рассказал, как уберечь свой автомобиль от угона. Основным средством он считает страховку КАСКО, а необходимым дополнением к нему — сочетание разных противоугонных систем.

Александр Черноскутов
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