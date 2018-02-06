В Зауралье в день выборов на работу примут сотни человек

В Зауралье в день выборов, 18 марта, для проведения опросов по формированию комфортной среды в Кургане и Шадринске администрации городов привлекут порядка 500 человек. Источники сообщили «URA.RU», что им планируют выдать брендированные футболки и другие опознавательные знаки.
«Сейчас подряд идут заседания в правительстве и мэрии Кургана, очень много организационных вопросов. Непонятно, кто будет их координировать», — рассказал собеседник агентства.
В день выборов президента рядом с избирательными участками в Кургане и Шадринске, напомним, будет проводиться голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств. В Кургане речь идет о 18 проектах, в Шадринске жителям предстоит выбрать план реконструкции 13 объектов.
В этом году в Курганскую область из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделено 172,9 млн рублей федеральной субсидии, из областного бюджета затраты составят порядка 13 млн рублей, местные бюджеты потратят 18,6 миллионов рублей.