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Главные новости Курганской области
14:54  06 февраля 2018 5

В Зауралье в день выборов на работу примут сотни человек

Штаб Путина. Курган, выборы 2018, штаб путина, выборы президента россии
В день выборов пройдет опрос горожанФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье в день выборов, 18 марта, для проведения опросов по формированию комфортной среды в Кургане и Шадринске администрации городов привлекут порядка 500 человек. Источники сообщили «URA.RU», что им планируют выдать брендированные футболки и другие опознавательные знаки.

«Сейчас подряд идут заседания в правительстве и мэрии Кургана, очень много организационных вопросов. Непонятно, кто будет их координировать», — рассказал собеседник агентства.

В день выборов президента рядом с избирательными участками в Кургане и Шадринске, напомним, будет проводиться голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств. В Кургане речь идет о 18 проектах, в Шадринске жителям предстоит выбрать план реконструкции 13 объектов.

В этом году в Курганскую область из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделено 172,9 млн рублей федеральной субсидии, из областного бюджета затраты составят порядка 13 млн рублей, местные бюджеты потратят 18,6 миллионов рублей.

Татьяна Жаткина
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