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Главные новости Тюменской области
20:03  07 февраля 2018 5

В Тюмени нашли виноватых в появлении «кровавой реки»

Река Габиевка
Молчанка, по словам специалистом, речка не настоящая, но ее все равно спасутФото: Арсений Ваганов

В Тюмени нашли компанию, виновную в сливе химикатов, окрасивших речку Молчанка в кроваво-красный цвет, рассказала журналистам руководитель управления Росприроднадзора по региону Мария Мартынчук. По ее словам, предприятие уже заявило о своей готовности все исправить.

«По результатам вчерашнего совещания в правительстве Тюменской области, на котором присутствовало руководство компании, повинной в загрязнении воды, была разработана „дорожная карта“, как сейчас модно называть план действий. В ближайшее время будет начата работа по очистке канала, а мы в свою очередь постараемся максимально проследить за компанией, чтобы наши предварительные договоренности были выполнены», — заявила агентству Tumix руководитель управления Росприроднадзора по Тюменской области Мария Мартынчук. В ведомстве отметили, что доказательств того, что к ЧП не причастна какая-либо еще компания, пока нет.

В Росприроднадзоре также заверили, что опасности для экосистемы региона токсичные сбросы не несут. Как оказалось, Молчанка не река, а технический канал, созданный для осушения болот и не связанный с остальными водоемами. Якобы вода из него не может попасть в Туру, о чем все беспокоились.

О «кровавой» реке стало известно неделю назад. Тревогу забили люди, живущие неподалеку и разместившие в интернете видео и фото воды, получившей неожиданный окрас, выделявший ее на фоне снега. Как подтвердили затем специалисты, загрязнение было очень сильным — контрольные рачки, использовавшиеся в тестах, погибли в этой воде менее чем за сутки.

Игорь Чукреев
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