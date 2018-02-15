Ильдар Биктимиров, автор видеороликов о наглом песце, в среду опубликовал в YouTube новое видео про знаменитого зверька, клянчившего рыбку. В новом ролике полярного лиса заметили уже с подругой — рыжей лисицей. В отличие от своего друга она оказалась намного скромнее.
«Дружок, ты в курсе, что стал звездой „Ютуба“? Идем кормиться, мы тебе тут рыбы привезли два мешка, а то все беспокоятся — звезда наша голодная», — говорит автор ролика, подзывая к лунке песца, который осторожно, но настойчиво подбирается к человеку. Биктимиров также заметил, что зверек пришел не один: «Пришел опять пушистик, привел с собой подругу рыжую, стеснительная, правда, ну да ничего», — заметил автор видеоролика.
Напомним, в середине января видео с наглым песцом с Ямала разлетелось по социальным сетям. На записи видно, как полярный зверек пытается своровать улов у рыбака прямо из лунки. В результате ему это все же удалось.