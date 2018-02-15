Песков высказался о засекречивании данных о погибших россиянах в Сирии

15:40 15 февраля 2018 2

Песков призывает «не руководствоваться ошибочной информацией» Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Президент России Владимир Путин не засекречивал информацию о якобы погибших и раненых россиянах под провинцией Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, президент не принимал решение», — приводит его слова «Интерфакс». Песков подчеркнул, что Кремль не располагает никакой другой информацией по этой теме, кроме того, что было сказано ранее.

На днях в СМИ появилась информация о гибели россиян в Сирии, которые действовали в составе частной военной компании «Вагнер», напоминает «URA.RU». Тогда Песков заявил, что Кремль располагает только данными о гибели военнослужащих России, находившихся в республике, а информации о других погибших россиянах в САР у них нет. Пресс-секретарь также призвал «не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией».