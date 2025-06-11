Омрачит ли Солнце День России: прогноз магнитной бури 12 июня 2025

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 12 июня 2025 — 7%
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Прогноз магнитной активности 12 июня 2025
Прогноз магнитной активности 12 июня 2025 Фото:

Жителей России ожидает слабая геомагнитная активность в предстоящий праздничный день. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 июня 2025 года магнитосфера Земли будет преимущественно спокойной, однако к вечеру возможно усиление геомагнитных колебаний. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается как низкая, но метеочувствительным людям все же рекомендуется принять превентивные меры для минимизации дискомфорта. Подробнее о силе магнитной бури и о том, как от нее защититься — в материале URA.RU.

Солнечная активность в начале июня 2025

Первая половина июня 2025 года характеризуется относительно умеренной солнечной активностью. По сведениям, опубликованным Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 11 июня на Солнце были зафиксированы две вспышки класса C, которые считаются обычными и не представляют серьезной опасности для магнитного поля Земли.

Индекс солнечной активности в настоящий момент находится на уровне «обычный», что свидетельствует о стабильном состоянии Солнца без экстремальных проявлений. Всего с начала суток 11 июня на нашем светиле произошло 2 вспышки класса C, в то время как более мощные вспышки классов M и X не наблюдались.

Прогноз магнитной бури 12 июня 2025

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 12 июня 2025 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с небольшими возмущениями. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается всего в 7%, в то время как вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, а вероятность спокойной магнитосферы — 73%.

По часам суток геомагнитная обстановка будет меняться следующим образом:

  • С полуночи до 3 часов ночи — небольшие возмущения (уровень 2 по шкале)
  • С 3 до 6 часов утра — практически спокойная магнитосфера (уровень 1)
  • С 6 утра до 21 часа — небольшие возмущения (уровень 2)
  • С 21 часа до полуночи — слабая геомагнитная буря (уровень 3)

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека

Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Они возникают в результате корональных выбросов массы или высокоскоростных потоков солнечного ветра из корональных дыр на Солнце.

Согласно шкале интенсивности, приведенной в материалах Лаборатории солнечной астрономии, магнитные бури классифицируются от уровня 1 (отсутствие заметных возмущений) до уровня 8 (экстремальный шторм). Слабая геомагнитная буря, ожидаемая вечером 12 июня, соответствует уровню 3, что указывает на минимальное влияние на технические системы, но может оказывать воздействие на людей с повышенной метеочувствительностью.

Магнитные бури особенно тяжело переносятся людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и лицами с избыточным весом. У метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли, сонливость, раздражительность, перепады артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Даже слабая геомагнитная буря, предсказанная на вечер 12 июня, может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей. Поэтому специалисты рекомендуют заранее подготовиться к возможным геомагнитным колебаниям.

В период магнитных возмущений рекомендуется:

  1. Скорректировать режим дня, обеспечив полноценный ночной отдых (не менее 7-8 часов)
  2. Ограничить физические и эмоциональные нагрузки
  3. Придерживаться сбалансированного питания с ограничением соли, жирной и тяжелой пищи
  4. Увеличить потребление воды для лучшего вывода токсинов из организма
  5. Совершать непродолжительные прогулки на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей
  6. Людям с хроническими заболеваниями важно иметь при себе необходимые медикаменты

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Жителей России ожидает слабая геомагнитная активность в предстоящий праздничный день. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 июня 2025 года магнитосфера Земли будет преимущественно спокойной, однако к вечеру возможно усиление геомагнитных колебаний. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается как низкая, но метеочувствительным людям все же рекомендуется принять превентивные меры для минимизации дискомфорта. Подробнее о силе магнитной бури и о том, как от нее защититься — в материале URA.RU. Солнечная активность в начале июня 2025 Первая половина июня 2025 года характеризуется относительно умеренной солнечной активностью. По сведениям, опубликованным Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 11 июня на Солнце были зафиксированы две вспышки класса C, которые считаются обычными и не представляют серьезной опасности для магнитного поля Земли. Индекс солнечной активности в настоящий момент находится на уровне «обычный», что свидетельствует о стабильном состоянии Солнца без экстремальных проявлений. Всего с начала суток 11 июня на нашем светиле произошло 2 вспышки класса C, в то время как более мощные вспышки классов M и X не наблюдались. Прогноз магнитной бури 12 июня 2025 Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 12 июня 2025 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с небольшими возмущениями. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается всего в 7%, в то время как вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, а вероятность спокойной магнитосферы — 73%. По часам суток геомагнитная обстановка будет меняться следующим образом: Что такое магнитные бури и как они влияют на человека Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Они возникают в результате корональных выбросов массы или высокоскоростных потоков солнечного ветра из корональных дыр на Солнце. Согласно шкале интенсивности, приведенной в материалах Лаборатории солнечной астрономии, магнитные бури классифицируются от уровня 1 (отсутствие заметных возмущений) до уровня 8 (экстремальный шторм). Слабая геомагнитная буря, ожидаемая вечером 12 июня, соответствует уровню 3, что указывает на минимальное влияние на технические системы, но может оказывать воздействие на людей с повышенной метеочувствительностью. Магнитные бури особенно тяжело переносятся людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и лицами с избыточным весом. У метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли, сонливость, раздражительность, перепады артериального давления и обострение хронических заболеваний. Как снизить влияние магнитных бурь на организм Даже слабая геомагнитная буря, предсказанная на вечер 12 июня, может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей. Поэтому специалисты рекомендуют заранее подготовиться к возможным геомагнитным колебаниям. В период магнитных возмущений рекомендуется:
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