Врач перечислил самые полезные ягоды и фрукты для зрения

Черника положительно влияет на зрение благодаря содержанию антиоксидантов

11 июня 2025 в 23:04 Размер текста - 17 +

Апельсины, персики и киви полезны для зрения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заботиться о здоровье глаз можно не только с помощью специальных упражнений и периодических проверок у офтальмолога, но и с помощью правильного питания. Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков рассказал о самых полезных ягодах и фруктах для зрения. Среди ягод, черника занимает особое место. «Эта ягода может положительно влиять на зрение благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов», — пишет aif.ru. Клюква, богатая витамином C, также является ценным продуктом для глаз: она защищает их от свободных радикалов и поддерживает общее здоровье. Малина, еще одна полезная ягода, содержит витамин C, который улучшает кровообращение и может помочь в профилактике разнообразных заболеваний глаз. В числе фруктов, оказавшихся полезными для зрения, выделяются апельсины, которые не только богаты витамином C, но и способствуют выработке коллагена, важного для здоровья сетчатки. Киви, содержащий витамины C и E, а также другие антиоксиданты, уменьшает риск заболеваний глаз. Не стоит забывать и о персиках, которые богаты витамином A и C, а также помогают поддерживать здоровье кожи, что сказывается и на внешнем виде глаз.

