Раскрыта странность Алины Загитовой, которую она пытается скрыть

Физиогномист Воеводин: фигуристка Загитова лукавит о своих предпочтениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Алина Загитова опровергает, что у нее звездная болезнь
Алина Загитова опровергает, что у нее звездная болезнь Фото:

Фигуристка Алина Загитова часто подвергается критике из-за ее неоднозначного отношения к поклонникам. В памяти еще свежи кадры, как олимпийская чемпионка одергивала детей на своей автограф-сессии, не давая им себя касаться во время фотографирования. Алину заподозрили в звездной болезни, но она опровергла это, заявив, что ей просто не нравится тактильность. Физиогномист Олег Воеводин в беседе с URA.RU по языку тела Загитовой оценил, что пытается скрыть чемпионка.

«Я внимательно изучил кадры с Алиной, которые есть в Сети. Можно точно сказать, что считывается следующее. У нее включается завышенная самооценка. В целом, оценивая ее поведение, возникает ощущение, что ей вообще плевать на людей. Насчет тактильности она, конечно, лукавит. Алина чрезмерно чувствительный человек и когда она что-то трогают, как раз это и повышается в разы. Она тактильная, но очень сильно боится это признавать в себе, потому что она чрезмерно чувствительный человек», — оценивает эксперт.

Воеводин подчеркнул, что у мировой звезды фигурного катания непростой характер, она не будет терпеть то, что ей не нравится. Кроме того, Загитова из тех людей, которым хорошо самим с собой. «У нее настроение меняется за пять секунд. Но в целом ей хорошо в формате одиночества, то есть позиция я не хочу никого видеть, не трогайте меня», — заключил физиогномист.

Алина Загитова подвергается критике не только из-за ее поведения и отношения к людям. Многое она слышала, когда была в роли телеведущей проекта «Ледниковый период». Тогда ее вменяли необразованность, неграмотную речь, излишнюю скромность. Загитова стойко переносит критику и иногда дает достойный отпор.

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Фигуристка Алина Загитова часто подвергается критике из-за ее неоднозначного отношения к поклонникам. В памяти еще свежи кадры, как олимпийская чемпионка одергивала детей на своей автограф-сессии, не давая им себя касаться во время фотографирования. Алину заподозрили в звездной болезни, но она опровергла это, заявив, что ей просто не нравится тактильность. Физиогномист Олег Воеводин в беседе с URA.RU по языку тела Загитовой оценил, что пытается скрыть чемпионка. Воеводин подчеркнул, что у мировой звезды фигурного катания непростой характер, она не будет терпеть то, что ей не нравится. Кроме того, Загитова из тех людей, которым хорошо самим с собой. «У нее настроение меняется за пять секунд. Но в целом ей хорошо в формате одиночества, то есть позиция я не хочу никого видеть, не трогайте меня», — заключил физиогномист. Алина Загитова подвергается критике не только из-за ее поведения и отношения к людям. Многое она слышала, когда была в роли телеведущей проекта «Ледниковый период». Тогда ее вменяли необразованность, неграмотную речь, излишнюю скромность. Загитова стойко переносит критику и иногда дает достойный отпор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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