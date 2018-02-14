Американский генерал назвал уничтожение «русских наемников» в Сирии самообороной

19:17 14 февраля 2018 0

США провели атаку в ответ на действия «враждебных формирований» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава центрального командования военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Джеффри Харриган прокомментировал удар американской коалиции по Сирии в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, из-за которого, как предполагают СМИ, пострадали «российские наемники». Харриган подчеркнул, что инициатором стычки стали «враждебные формирования» и коалиция действовала в рамках самообороны.

По словам Харригана, военные консультанты находились в районе Дейр-эз-Зора для поддержки Демократических сил Сирии (SDF) в их борьбе против «враждебных формирований». Последние в этот момент начали атаковать позиции SDF. «Мы немедленно связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил», — цитирует Харригана РБК. Глава американского ведомства отметил, что США никого не провоцировали и начали защищаться, когда увидели приближение врага.

Американский военачальник также рассказал о наращивании враждебными силами персонала и оборудования в течение прошлой недели. Тогда Штаты напомнили России о том, что в провинции находятся сирийские демократические силы и войска коалиции. По словам Харригана, «это было задолго до того, как враждебные силы» совершили там нападение. «Я знаю, вы будете спрашивать меня, почему я не стану спекулировать на том, из кого состояли эти формирования и под чьим контролем они действовали. Как я уже говорил прежде, на протяжении последних двух лет коалиция сосредоточена на единственном враге — и это „Исламское государство“ (запрещенная в России террористическая группировка — прим.ред.)», — пояснил Харриган.

По официальным данным Пентагона, в результате удара коалиции во главе с Соединенными Штатами погибло около 100 человек, еще от 200 до 300 получили ранения. Однако данные о жертвах произошедшего разнятся. В частности, Bloomberg со ссылкой на собственные источники в США и России сообщил, что при ударе погибли «более 200 наемников, большинство из которых являлись гражданами России». В Кремле, напоминает «URA.RU», призвали «не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией», но не исключили, что в Сирии помимо российских военных могут находиться граждане РФ.