«Рано говорить о воровстве»: адвокат Тонкий пояснил, что происходит у Савельевой

Экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева заявила, что не может выпустить песню из-за того, что ее украли. Сделал это звукорежиссер, который пропал с радаров. При этом никаких документов на работу обе стороны не подписывали. В беседе с URA.RU адвокат Евгений Тонкий объяснил, можно ли расценивать данную ситуацию как кражу.
«Пока что преждевременно говорить о том, что песню сворована. Но представим ситуацию, что это и так. А от чего имени звукорежиссер ее выпустит? Явно не от своего — он не певец. На мой взгляд, тут речь идет о том, что звукорежиссер, которому артистка отправила исходные материалы, просто не выполняет свою работу в соответствии с некими устными договоренностями», — пояснил собеседник агентства.
Савельева впервые за долгое время вышла к поклонникам с видеообращением, в котором объяснила: она хотела быстрее порадовать их новым сольным материалом, но попала в ситуацию, в которой от нее ничего не зависит. Имена участников процесса певица не озвучила, дав звукорежиссеру три дня, чтобы он вышел на связь.
В разговоре с URA.RU певица Савельева поблагодарила за поддержку, но не рассказала, вернулся ли звукорежиссер с обратной связью после обнародования этой ситуации.
Адвокат Тонкий отметил, что в этой ситуации Саше переживать не стоит. Даже если не было подписано никаких документов, а песня написана Савельевой, авторские права принадлежат ей.
«У нее должны оставаться какие-то исходные материалы. Все это облагается и защищается авторским правом. Можно посоветовать Саше обратиться к другому звукорежиссеру, направить ему все эти исходные данные, заключить с ним письменный договор, указать возможную юридическую ответственность за невыполнение работы. А с того, кто сорвал сроки, требовать либо финальную версию, либо возврата денег, которые она оплатила за так называемое сведение этой песни и работу над этой песней», — резюмировал адвокат.
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