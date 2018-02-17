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Главные новости Тюменской области
12:16  17 февраля 2018 8

«Лучше бы мозг подкачал». Уралец в попытках увеличить половой член едва не расстался с ним

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операция, хирург, хирургическое отделение, иванин сергей
Ишимского «мачо» спасли хирургиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюменской области едва не расстался с половым членом после попытки самостоятельно увеличить его с помощью вазелина. Ишимским хирургам удалось сберечь ему детородный орган, но лишь на время — через несколько месяцев неудачливому мачо понадобится новая операция.

42-летний горожанин закачивал себе в пенис вазелин. И орган действительно увеличился — за счет опухолей и бугров, а также исказившейся формы, сообщает портал 72.ru. В итоге он обратился к врачам, которые сделали ему так называемую операцию Спапожкова-Райха. Еще пара недель ожидания — и радости секса стали бы для него недоступны, потому что воспаленную часть тела пришлось бы ампутировать. Окончательно судьба мужчины решится через два-три месяца: после амбулаторного лечения ему предстоит вновь лечь на операционный стол.

Ишимцы оживленно обсуждают поступок смелого экспериментатора. «42 года, а ум на уровне 16 мальчика», «немного не туда применил вазелин», «ампутируйте. такой дурак размножаться не должен», — пишут они в комментариях. Кто-то вспомнил обладателя «рук-базук» Кирилла Терешина, закачавшего себе в бицепсы синтол. «Когда же народ уже начнет мозг накачивать?», — сформулировал в соцсетях общее мнение один из пользователей.

Ранее «URA.RU» сообщало о необычном инциденте в ХМАО. Житель Сургута расстался с яичком в ходе ссоры со своей девушкой — та попросту оторвала ему мошонку.

Алексей Шумов
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