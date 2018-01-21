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21 января 2018
20 января 2018
02:59  21 января 2018 0

После встречи с Малаховым обладатель «рук-базук» попал на операционный стол. Врачи откачали синтол

Кумир Кирилла Терешина отговорил его вкалывать себе синтол для увеличения объема мышцФото: страница Кирилла Терешина «ВКонтакте»

Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин попал на операционный стол после встречи со своим кумиром — бразильским бодимодификатором Ромарио Дос Сантосом — в студии программы «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

К встрече с Ромарио Терешин, как пишет Life, подготовился основательно: сбрил брови, увеличил губы, покрасил волосы, отрастил длинные ногти и нанёс яркий макияж. Во время беседы бразилец призвал Кирилла отказаться от применения синтола, при помощи которого тот и «накачал» себе мышцы. По словам иностранного гостя, сам он отказался от этого препарата два года назад после того, как едва не лишился рук.

После этого Кирилл решился на операцию. Ему откачали синтол из рук и вставили вместо него импланты. Кроме того. по данным телеграм-канал Mash, теперь у молодого человека появятся и «ноги-базуки».

Сергей Демин
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