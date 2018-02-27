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Главные новости Ямала
08:42  27 февраля 2018 0

Экс-сенатор Ямала поделил активы с братом после санации «Промсвязьбанка»

Отделение
Активы поделили исходя из того, кто чем исторически занималсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После введения временной администрации в санируемом «Промсвязьбанке» его бывшие владельцы Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала) разделили активы. Теперь Алексей владеет 100% группы компаний «Техносерв», а Дмитрию полностью отошел «Промсвязькапитал».

Поделить активы братья решили вскоре после ввода временной администрации в банке. «Это было предопределено ситуацией декабря. Активы разделены исходя из того, кто чем исторически занимался», — рассказал газете «Ведомости» Алексей Ананьев. Он сообщил, что они обменялись долями в активах компаний, это была безденежная сделка. Ананьев подчеркнул, что, несмотря на то, что активы принадлежали братьям поровну, каждый отвечал за свое направление: Дмитрий занимался банками и «Промсвязькапиталом», а он — «Техносервом». Алексей Ананьев резюмировал, что он больше не является акционером «Промсвязьбанка» и «Возрождения» и больше не имеет отношения к финансовым активам. Он уточнил, что «группа ПСН, медиа всегда принадлежали Дмитрию».

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В активах Ананьевых есть компания, которая занимается информационными технологиями — «Техносерв А/С», с которой началась их бизнес-империя. Их финансовые активы объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал», активы которой составляют почти 1,5 трлн рублей, капитал — 86 млрд рублей, прибыль — более 8 млрд рублей. Занимаются они и медиабизнесом: являются владельцами типографии, дистрибьюторской сети «Первая полоса», порталов бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, видеосервиса Tvigle, сайта о недвижимости Cian.ru. Еще одно направление их деятельности — недвижимость: компания «Промсвязьнедвижимость» («Группа ПСН») в «Рейтинге рантье» Forbes в 2017 году заняла 20-е место с годовым доходом от аренды коммерческой недвижимости 110 млн долларов.

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» основали «Промсвязьбанк», который первоначально занимался обслуживанием счетов «Техносерва» и других российских IT-компаний. В 2015 году они за 200 млн долларов купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию АвтоВАЗбанк, получив на это 18,2 млрд рублей от ЦБ и АСВ.

В середине декабря прошедшего года Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке», сообщал RT. При этом в Кремле не стали комментировать ситуацию с санацией, так как это не входит в его повестку. В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «Промсвязьбанк» станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и госконтрактам. В феврале 2018 года Дмитрий Ананьев подал иск против решения Цетробанка о санации финансовой организации, но суд не нашел оснований для отмены решения регулятора.

Ольга Кулакова
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