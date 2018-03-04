Россиянам предложили обменять старые смартфоны на новые

Российская компания «Евросеть» запускает акцию, в рамках которой можно обменять старый смартфон на новый. При этом отмечается, что условия акции отличаются от стандартного варианта Trade-In.
Суть предложения «Меняем на новое» в том, что пользователю необходимо купить в одном из магазинов сети любой телефон и оплатить всего лишь 20% от его стоимости. Спустя полгода он сможет вернуть телефон любой марки и в любом состоянии и получить 70% от его стоимости, сообщает портал Newinform.com. Если клиент придет через год, то ему вернут только 50% от цены смартфона.
Ранее «URA.RU» сообщало, что основатель федеральной торговой сети «Евросеть» Евгений Чичваркин женился. Свадебное фото появилось в соцсети Instagram у главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.