Обманутые курганцы начали подавать иски на продавцов чудо-фильтров для воды

16:53 05 марта 2018 1

Потребитель требует вернуть ему почти 90 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане Центр общественного контроля подготовил иск в защиту обманутого пенсионера, которому навязали покупку фильтра для воды «Silver Filter A-100» в кредит почти за 90 тысяч рублей. При этом качество воды в квартире покупателя не изменилось, а фирма после получения претензии перестала отвечать покупателю.

Как рассказал «URA.RU » сам истец? пенсионер Анатолий Юрьевич, продавцы чудо-фильтров (фирма ООО «Кристалл») навязали ему покупку 1 декабря. «Фильтр поставили, а мне обещали, что приедут проверить, как он работает, но в назначенный день так и не появились. Тогда я сам набрал воды и поехал в офис, чтобы сделать анализ. Вода оказалась такой же грязной, какой была — выпал зеленый осадок. Когда я попросил снять фильтр, со мной вообще перестали разговаривать в фирме», — пояснил собеседник. В региональном управлении Роспотребнадзора пенсионеру посоветовали обратиться в суд.

Недобросовестные продавцы действуют по одной схеме в нескольких регионах, рассказал председатель Центра общественного контроля Иван Камшилов. Сначала они предлагают провести проверку качества воды, при этом могут представиться сотрудниками управляющей компании или ТСЖ. Сотрудник фирмы проводит эксперимент с водой из крана, в которой выпадает осадок, и с водой, принесенной в бутылке, которая якобы прошла очистку фильтром. Испуганному потребителю для «сохранения здоровья» предлагают заключить договор на покупку системы очистки воды и бесплатную ее установку. Товар стоимостью до 90000 рублей предлагают купить в рассрочку, а на деле в кредит. На претензии покупателей и попытку вернуть товар фирма не реагирует. «Обманывают в основном пенсионеров с расчетом на то, что пожилые люди не пойдут в суд, — отметил Камшилов. В других городах (в Екатеринбурге, например), по его словам, в защиту потребителей выступает Роспотребнадзор.

В Кургане продажей фильтров занимается ООО «Кристалл», директором которой является Денис Калиев. Получить комментарий от работников фирмы не удалось, в офисе не отвечают на телефонные звонки.

Ранее управление Роспотребнадзора выступало с обращением к зауральцам не поддаваться на уговоры сотрудников разных «фирм», которые звонят или приходят на дом с «абсолютно бесплатными» услугами.