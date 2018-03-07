Путин подписал закон о переводе банка экс-сенатора Ямала в госсобственность

22:51 07 марта 2018 1

«Промсвязьбанк» станет госсобственностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует схему передачи «Промсвязьбанка» Росимуществу. На его базе будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Бывшими совладельцами санируемого банка являются Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала).

Согласно закону, правительство получает право принять в казну акции «Промсвязьбанка» от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России в агентстве на сумму до 150 млрд рублей, пишет RT. При этом АСВ за счет облигаций федерального займа выкупит акции банка на такую же сумму. Облигации ранее были предоставлены в рамках программы докапитализации, сообщает канал 360.

Напомним, что в середине декабря 2017 года Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке». В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «Промсвязьбанк» станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и госконтрактам. А управлять им будет сын экс-премьера РФ, руководитель «Российского экспортного центра» Петр Фрадков.