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08 марта 2018
07 марта 2018
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05 марта 2018
22:51  07 марта 2018 1

Путин подписал закон о переводе банка экс-сенатора Ямала в госсобственность

Отделение
«Промсвязьбанк» станет госсобственностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует схему передачи «Промсвязьбанка» Росимуществу. На его базе будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Бывшими совладельцами санируемого банка являются Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала).

Согласно закону, правительство получает право принять в казну акции «Промсвязьбанка» от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России в агентстве на сумму до 150 млрд рублей, пишет RT. При этом АСВ за счет облигаций федерального займа выкупит акции банка на такую же сумму. Облигации ранее были предоставлены в рамках программы докапитализации, сообщает канал 360.

Напомним, что в середине декабря 2017 года Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке». В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «Промсвязьбанк» станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и госконтрактам. А управлять им будет сын экс-премьера РФ, руководитель «Российского экспортного центра» Петр Фрадков.

Ольга Кулакова
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