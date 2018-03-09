Посольство РФ в Вашингтоне рассказало о попытке незаконного проникновения в здание дипсобственности

01:59 09 марта 2018 0

Американец пытался проникнуть на территорию посольства России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ночь на 8 марта неизвестный мужчина попытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне. Об этом журналистам рассказали в диппредставительстве.

Как рассказал RT пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался гражданин Америки, пытавшийся попасть на охраняемый объект «хулиганским образом». Он был задержан на месте и передан местным властям.

В феврале представители российского посольства в США сообщили, что американская сторона нарушает неприкосновенность заблокированной российской дипсобственности и не дает проверить сохранность имущества. В здания не пускали даже посла РФ Анатолия Антонова.