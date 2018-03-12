Губернатор наградил ямальца, который на лыжах дошел из Салехарда до Москвы

19:35 12 марта 2018 0

Дмитрий Кобылкин наградил ямальских ветеранов Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин вручил почетные грамоты и благодарности выдающимся ямальцам. Одним из них оказался ветеран, совершивший в 1976 году лыжный переход от Салехарда до Москвы.

Церемония награждения состоялась в Огворте, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Почетную грамоту получил в том числе Марк Рохтымов — участник легендарных лыжных переходов Салехард — Тюмень и Салехард — Москва, которые проводились в советское время и были приурочены к юбилейным датам.

Так, в 1976 году было решено отправить нескольких спортсменов на лыжах до Москвы с ценным подарком к XXV съезду КПСС — капсулой с первым газом с Медвежьего месторождения. Из девяти спортсменов двое сошли с трассы в Харпе, а остальные семеро смогли преодолеть весь путь — среди них был и Марк Рохтымов. За 33 дня они прошли 2800 километров, из них три дня отводилось на отдых. Впереди на поезде ехала группа сопровождения, организуя на каждой остановке отдых и ночлег для спортсменов. Вечерами участники перехода встречались с разными трудовыми коллективами и рассказывали им о Ямале. В итоге группа успешно дошла до Москвы и передала капсулу с газом председателю спорткомитета СССР.

Отмечается, что Марк Рохтымов до сих пор принимает участие в культурной и спортивной жизни села, организации спортивного досуга детей и молодёжи. Вместе с супругой он воспитал четверых своих и пятерых приёмных детей.