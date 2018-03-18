17:44 18 марта 2018 0

На участке, где голосовал глава Кургана Сергей Руденко, слушали гимн СССР фото: пресс-служба администрации Кургана

Курганские депутаты, бизнесмены и промышленники голосуют на выборах президента и призывают в соцсетях следовать своему примеру. Известные зауральцы рассказывают об ажиотаже на избирательных участках.

Работа избирательного участка в Заозерном районе, где голосовал глава Кургана Сергей Руденко, началась с курьеза: в честь открытия зазвучал гимн СССР. Однако мэр эту оплошность не застал, сообщает портал «Область45». Отстояв небольшую очередь, Руденко сделал выбор, призвав горожан через СМИ «прийти на избирательный участок и отдать свой голос в пользу поступательного развития страны». После этого он принял участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для программы благоустройства «Городская среда».

Курганский промышленник, депутат облдумы Сергей Муратов, проголосовал в селе Кетово. «Десять минут стоял в очереди, прежде чем смог отдать свой голос. Такой аншлаг был на участке, — отметил он в разговоре с корреспондентом «URA.RU», — Голосовал я с позитивным настроем. Сейчас нахожусь на работе. Только что провел совещание с директорами заводов, которые находятся в моем подчинении, обсуждали возможность каждому работнику, включая тех, кто дежурит, дать возможность проголосовать». В течение дня он также побывал на всех избирательных участках в своем округе: «Активность избирателей заметно выросла»», — констатировал Муратов.

Сергей Муратов порадовался наплыву избирателей на участках фото: пресс-служба Курганского регионального отделения «Единая Россия»

В Кетово проголосовал и бизнесмен, вице-спикер Курганской облдумы Евгений Кафеев. Он пришел на участок с сыном. «Самое главное, что люди понимают свою ответственность, значимость своего голоса», — отметил он, общаясь с прессой.

Евгений Кафеев голосовал с сыном фото: пресс-служба Курганского регионального отделения «Единая Россия»

Спикер облдумы Дмитрий Фролов приехал на участок в Заозерном в одиночестве. Супруга, по его словам, проголосует после того, как заберет детей из спортивной секции. Сам спикер источал весеннее настроение, подчеркнув, что выборы — «самое важное политическое событие шести лет, когда определяется политический ландшафт».

Депутат Госдумы Александр Ильтяков голосовал по открепительному удостоверению в Кургане. Для этого ему пришлось выехать из Частоозерья около шести часов утра. «Я решил быть в эпицентре событий. Все-таки Курган — столица Зауралья, а выборы федерального уровня, — поделился он. — Настроение восторженной ответственности: мы выбираем будущее на ближайшие годы, перспективу развития». Супруга депутата проголосовала в Частоозерье. При этом в село в этот день съехались еще более 200 работников компании «Велес» из Кургана, Тюмени, Екатеринбурга, чтобы проголосовать по открепительным и провести «Веселые старты» в местном спорткомплексе. «Таким образом работники решили поддержать нового главу района, для которого эти выборы — первое масштабное мероприятие», — рассказал депутат «URA.RU».

Александр Ильтяков поддержал акцию «ГолосПлюс» на избирательном участке фото: пресс-служба КРО «Единая Россия»

Также в выборах уже приняла участие певица из Кургана Елена Темникова. Она призналась, что проголосовала впервые.