17:44 20 марта 2018 0

«Саратовским авиалиниям» временно запретили совершать полеты Фото: Википедия

Ространснадзор сделал предписание о приостановке полетов, выполняемых пассажирскими лайнерами Ан-148, во всех авиакомпаниях. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Басаргин после итоговой коллегии Ространснадзора.

«Мы в целом делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы», — приводит слова Басаргина RNS. В ведомстве добавили, что предписали приостановить также полеты всех самолетов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. Лайнер пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы спасатели обнаружили 1400 фрагментов тел и порядка 500 обломков воздушного судна. После происшествия в Сети, как передает сайт «Подмосковье сегодня», опубликовали запись переговоров пилотов рухнувшего самолета.