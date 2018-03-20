В Югре пройдет чемпионат для биатлонистов, лишенных Олимпиады

20:50 20 марта 2018 0

В гонке примет участие тюменец Антон Шипулин, который сейчас выступает за Свердловскую область Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске пройдут альтернативные Всероссийские спортивные соревнования по биатлону. В гонках примут участие атлеты, которых не допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане.

В них примут участие более 120 спортсменов, среди которых тюменец Антон Шипулин, пермяки Евгений Гараничев и Ирина Услугина; воспитанники тюменского биатлона Александр Логинов и Максим Цветков. Выступления иностранных спортсменов будут вне конкурса — подняться на пьедестал смогут лишь россияне, пишет портал Ugra.now.

Первая гонка состоится 29 марта в 12.15, это будет женская индивидуальная гонка. Мужской забег пройдет в тот же день, в 15.15. Соревнования пройдут с 27 марта по 5 апреля на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в рамках чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске.