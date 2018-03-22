Власти Зауралья объяснили, почему льготникам не хватает лекарств

13:23 22 марта 2018 0

В регионе — проблемы с выдачей льготных лекарств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос «URA.RU» объяснили, почему в регионе возникают проблемы с выдачей льготный лекарств. Одна из причин заключается в том, что усложнилась процедура проведения закупок, и на нее теперь требуется больше времени.

В ответе ведомства указано, что с 1 января 2018 года усложнилась процедура закупки лекарств в части обоснования начальной максимальной цены и заключения госконтрактов. «Изменение федерального законодательства привело к проблемам подписания контрактов участниками закупок: существует коллизия законодательства по заключению контракта на поставку препаратов в таблетках и зарегистрированной цены препарата в упаковках», — отмечают чиновники. Помимо этого, извещения о закупках теперь невозможно разместить без наличия у заказчика бюджетных средств. В этом году департамент здравоохранения получил субвенцию на лекарства (более 223 млн рублей) только 16 января 2018 года.

В целом, финансирование программы обеспечения льготными лекарствами напрямую зависит от количества льготников, оставшихся в программе. Число граждан, отказавшихся от набора социальных услуг на 2016 год было 76,8%, на 2017 год — 73,6%. Норматив финансовых затрат в месяц на одного льготника составляет 823,4 рубля (в 2017 году было 807,2 рубля). А средняя стоимость лечения при инсулинзависимом сахарном диабете — 4-7 тысяч рублей в месяц, при бронхиальной астме — до 4 тысяч рублей, онкологических заболеваниях — до 90 тысяч рублей. Таким образом нарушается страховой принцип.

Как ранее сообщало «URA.RU», жители Варгашинского района пожаловались на отсутствие жизненно важных льготных лекарств в курганскую Лигу защиты пациентов. Пенсионеры три месяца не могли получить лекарства. Сейчас, по информации главврача ГБУ «Варгашинская ЦРБ» и руководства аптеки «Курганфармация», препараты для лечения сахарного диабета и бронхиальной астмы в районе есть в достаточном количестве. Также в департаменте подчеркнули, что в СМИ нередко публикуются необоснованные жалобы. Например, мать больного диабетом ребенка рано пожаловалась на нехватку инсулина «Тресиба» в октябре прошлого года. По расчетам чиновников ребенок на тот момент был обеспечен лекарством до 8 декабря.