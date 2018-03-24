14:13 24 марта 2018 0

15-летняя фигуристка не сумела справиться с волнением Фото: Alina Zagitova, Instagram

После поражения на чемпионате мира по фигурному катанию олимпийской чемпионке Алине Загитовой посоветовали меньше есть. Строгий вердикт вынесла заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть», — приводит ее слова, сказанные в эфире «Первого канала», «Газета.ру».

Загитова заняла пятое место на соревнованиях в Милане, упав три раза. Ее тренер объяснил провал высоким эмоциональным напряжением. «Увы, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца не понимаем, почему так получилось», — цитирует агентство Nation News слова постановщика программы Даниила Глейхенгауза.

Первое место завоевала канадка Кейтлин Осмонд, напоминает RT. Второе место — у японки Вакабы Хигучи. Бронза также у спорстменки из Японии — Сатоко Мияхара.

Несмотря на отстранение российских спортсменов от Игр в Южной Корее, выступление фигуристов из России было одним из сильнейших на Олимпиаде. Загитова завоевала золото в личном зачете и серебро в командных соревнованиях. За несколько минут до ее выступления россиянка Евгения Медведева откатала свою короткую одиночную программу на 81,61 балла, установив мировой рекорд.