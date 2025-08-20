20 августа 2025

Росавиация закрыла воздушные хабы в Калуге и Саратове

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Калуги и Саратова
В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин)», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram-канале.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов. В частности, в ночь накануне аналогичные меры в Калуге были сняты спустя два часа после введения. Росавиация регулярно принимает такие решения в целях предотвращения возможных инцидентов.

