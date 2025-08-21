Главнокомандующий Швеции рассказал о необычной тактике России

Россия продолжает искать уязвимости в политических и военных системах Европы. Об этом заявил главнокомандующий Швеции Михаэль Классон.
«Россия сочетает эту „тестовую тактику“, которая заключается в том, чтобы опробовать что-то, ослабить и, возможно, создать политические разногласия. Нельзя забывать, что внутри НАТО все строится на основе консенсусных решений. Если вы начнете разрушать эту логику, вы также создадите слабые места, которые затем сможете использовать», — отметил главнокомандующий в интервью STV.
Также Классон указал на действия России, направленные на подрыв европейского и трансатлантического единства. В частности, речь идет о стремлении работать с отдельными странами поодиночке, а не с объединениями, чтобы ослабить коллективную позицию Европы.
Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.
