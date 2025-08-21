Главнокомандующий Швеции рассказал о необычной тактике России

Шведский генерал Классон: Россия станет испытанием для НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главнокомандующий Швеция выразил опасения о новой тактике России
Главнокомандующий Швеция выразил опасения о новой тактике России Фото:

Россия продолжает искать уязвимости в политических и военных системах Европы. Об этом заявил главнокомандующий Швеции Михаэль Классон.  

«Россия сочетает эту „тестовую тактику“, которая заключается в том, чтобы опробовать что-то, ослабить и, возможно, создать политические разногласия. Нельзя забывать, что внутри НАТО все строится на основе консенсусных решений. Если вы начнете разрушать эту логику, вы также создадите слабые места, которые затем сможете использовать», — отметил главнокомандующий в интервью STV.

Также Классон указал на действия России, направленные на подрыв европейского и трансатлантического единства. В частности, речь идет о стремлении работать с отдельными странами поодиночке, а не с объединениями, чтобы ослабить коллективную позицию Европы.

Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия продолжает искать уязвимости в политических и военных системах Европы. Об этом заявил главнокомандующий Швеции Михаэль Классон.   «Россия сочетает эту „тестовую тактику“, которая заключается в том, чтобы опробовать что-то, ослабить и, возможно, создать политические разногласия. Нельзя забывать, что внутри НАТО все строится на основе консенсусных решений. Если вы начнете разрушать эту логику, вы также создадите слабые места, которые затем сможете использовать», — отметил главнокомандующий в интервью STV. Также Классон указал на действия России, направленные на подрыв европейского и трансатлантического единства. В частности, речь идет о стремлении работать с отдельными странами поодиночке, а не с объединениями, чтобы ослабить коллективную позицию Европы. Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...