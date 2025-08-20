США не будут осуждать Россию за ответный удар по Грузии в 2008 году

Вашингтон впервые за 17 лет отказался осуждать Москву за ответный удар по Грузии. В Совбезе ООН 19 августа прошло ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года, отмечают журналисты.
«Пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии назвали „незаконной оккупацией“, провели параллель с СВО, поддержали „суверенитет и территориальную целостность Грузии“. Среди стран, присоединившихся к заявлению — Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. А вот США в этот список не вошли», — на итоговый протокол совета безопасности альянса ссылается «Коммерсант».
Вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии долгое время оставался предметом жарких споров между Россией и Грузией. Москва признала независимость республик после вооруженного конфликта, начавшегося с обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Грузия продолжала считать эти территории своими и потребовала вывода российских войск.
По мнению экспертов, сейчас Кремль доволен линией во внешней политике, которой придерживается действующее грузинское правительство. После заседания Совбеза заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский похвалил власти Грузии за «стремление к нормализации отношений».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.