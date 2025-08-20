20 августа 2025

США не будут осуждать Россию за ответный удар по Грузии в 2008 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тбилиси убеждены, что Вашингтон вознаграждает РФ за сотрудничество и наказывает Грузию за антиамериканскую риторику
В Тбилиси убеждены, что Вашингтон вознаграждает РФ за сотрудничество и наказывает Грузию за антиамериканскую риторику Фото:

Вашингтон впервые за 17 лет отказался осуждать Москву за ответный удар по Грузии. В Совбезе ООН 19 августа прошло ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года, отмечают журналисты.

«Пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии назвали „незаконной оккупацией“, провели параллель с СВО, поддержали „суверенитет и территориальную целостность Грузии“. Среди стран, присоединившихся к заявлению — Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. А вот США в этот список не вошли», — на итоговый протокол совета безопасности альянса ссылается «Коммерсант».

Вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии долгое время оставался предметом жарких споров между Россией и Грузией. Москва признала независимость республик после вооруженного конфликта, начавшегося с обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Грузия продолжала считать эти территории своими и потребовала вывода российских войск.

По мнению экспертов, сейчас Кремль доволен линией во внешней политике, которой придерживается действующее грузинское правительство. После заседания Совбеза заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский похвалил власти Грузии за «стремление к нормализации отношений».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон впервые за 17 лет отказался осуждать Москву за ответный удар по Грузии. В Совбезе ООН 19 августа прошло ежегодное заседание, посвященное годовщине пятидневной войны 2008 года, отмечают журналисты. «Пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии назвали „незаконной оккупацией“, провели параллель с СВО, поддержали „суверенитет и территориальную целостность Грузии“. Среди стран, присоединившихся к заявлению — Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. А вот США в этот список не вошли», — на итоговый протокол совета безопасности альянса ссылается «Коммерсант». Вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии долгое время оставался предметом жарких споров между Россией и Грузией. Москва признала независимость республик после вооруженного конфликта, начавшегося с обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Грузия продолжала считать эти территории своими и потребовала вывода российских войск. По мнению экспертов, сейчас Кремль доволен линией во внешней политике, которой придерживается действующее грузинское правительство. После заседания Совбеза заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский похвалил власти Грузии за «стремление к нормализации отношений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...