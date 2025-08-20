20 августа 2025

КС не признал сожительство поводом для выплаты за гибель на СВО

Женщина рассчитывала получить выплату за погибшего на СВО сожителя
Сожительнице погибшего бойца в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Елене Самоши отказали в получении выплаты за смерть военнослужащего. Женщина оспаривала постановление времен Великой Отечественной войны, указано в базе Конституционного суда РФ.

«Юридическую силу отношений истицы с погибшим бойцом отказывались признавать, ссылаясь на советский указ. Женщина апеллировала статьями 19 и 46 Конституции, которые гласят, что все равны перед законом и что решения госорганов могут быть обжалованы. Суд подчеркнул, что сожительство не порождает правовых последствий и не устанавливается в качестве факта, имеющего юридическое значение», — написано в судебных материалах.

Самоши планировала получить единовременную выплату, предусмотренную указом президента РФ от 5 марта 2022 года. Указ СССР разрешал парам, жившим как семья до 8 июля 1944 года, оформить брачные отношения, и время, прожитое вместе, государственные органы учитывали официально. В решении Конституционного суда отмечено, что советские власти сделали исключение для граждан с учетом ранее действовавших законов.

Ранее российские суды уже рассматривали аналогичные дела: в Брянской области признали недействительным брак, заключенный незадолго до гибели участника СВО, а в Рязани бывшей супруге погибшего бойца также отказали в выплате. Эксперты отмечают, что количество подобных исков увеличивается, а суды стали тщательнее проверять такие заявления.

