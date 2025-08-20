20 августа 2025

Глава «Росатома» исполнил песню вместе с легендарной группой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Лихачев сыграл на гитаре и спел вместе с группой Uma2rman
Алексей Лихачев сыграл на гитаре и спел вместе с группой Uma2rman Фото:

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с легендарной группой Uma2rman исполнил песню на стадионе в Нижнем Новгороде. При этом он сам играл на гитаре. Лихачев выступил на юбилейном концерте в честь 80-летия российской атомной промышленности. На сцене он исполнил песню «Любимый город», сообщают СМИ.

«Это и концерт, и спектакль, и кадр старой кинохроники, и актуальные репортажи, это фантастическая повесть и истории самых обычных вроде бы людей. Все это летопись. Летопись атомной промышленности», — заявил со сцены Лихачев. Кадры с его поздравлением и совместным исполнением песни в группой Uma2rman опубликованы на сайте РБК.  

Концерт собрал на стадионе около 30 тысяч зрителей, в том числе порядка 20 тысяч сотрудников предприятий «Росатома». В праздничной программе также приняли участие известные артисты: Дима Билан, Константин Хабенский, Алексей Гуськов. Мероприятие сопровождалось тематическими постановками, посвященными истории развития отрасли и вкладу работников атомной промышленности в развитие страны.

Юбилейные концерты и фестивали, посвященные значимым датам, проходят в разных регионах России: ранее в Челябинске состоялся всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который объединил более 300 артистов и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие также собрало тысячи зрителей и стало одним из крупнейших песенных праздников на открытом воздухе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с легендарной группой Uma2rman исполнил песню на стадионе в Нижнем Новгороде. При этом он сам играл на гитаре. Лихачев выступил на юбилейном концерте в честь 80-летия российской атомной промышленности. На сцене он исполнил песню «Любимый город», сообщают СМИ. «Это и концерт, и спектакль, и кадр старой кинохроники, и актуальные репортажи, это фантастическая повесть и истории самых обычных вроде бы людей. Все это летопись. Летопись атомной промышленности», — заявил со сцены Лихачев. Кадры с его поздравлением и совместным исполнением песни в группой Uma2rman опубликованы на сайте РБК.   Концерт собрал на стадионе около 30 тысяч зрителей, в том числе порядка 20 тысяч сотрудников предприятий «Росатома». В праздничной программе также приняли участие известные артисты: Дима Билан, Константин Хабенский, Алексей Гуськов. Мероприятие сопровождалось тематическими постановками, посвященными истории развития отрасли и вкладу работников атомной промышленности в развитие страны. Юбилейные концерты и фестивали, посвященные значимым датам, проходят в разных регионах России: ранее в Челябинске состоялся всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который объединил более 300 артистов и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие также собрало тысячи зрителей и стало одним из крупнейших песенных праздников на открытом воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...