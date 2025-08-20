VK открывает масштабный набор на бесплатные IT-курсы с гарантией трудоустройства

VK Education объявляет старт осеннего набора на бесплатные образовательные программы для будущих специалистов в сфере IT, digital и креативных индустрий. Это один из самых масштабных проектов на рынке, где студенты могут не только получить знания от экспертов ведущей IT-компании, но и реальный шанс начать карьеру. Об этом URA.RU сообщили организаторы курсов.
«Обучение построено на практических кейсах под руководством экспертов VK. Лучшие выпускники получат приглашение на стажировку или прямое предложение о работе в компании», — отмечают в VK Education.
Учебные курсы разделены на несколько форматов, чтобы охватить аудиторию с разным уровнем подготовки: открытые онлайн-лекции для новичков, углубленные программы с отбором и кросс-кампусные курсы в ведущих вузах страны, включая МГУ, МФТИ, ВШЭ, МИСИС и другие.
В осеннем наборе на программы VK Education студентам будет доступно 22 курса по пяти направлениям. Это ИИ и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и non-tech. В рамках программы VK Education Projects студенты смогут выбрать один из 70 проектов, включая новые исследовательские задачи от команды мессенджера MAX.
Особое внимание уделяется интеграции образования в вузах. Более чем в 40 университетах-партнерах в учебные планы будут включены такие актуальные дисциплины, как «Современный NLP. Большие языковые модели», «Рекомендательные системы», «Разработка веб-сервисов на Golang» и другие.
Этот проект — отличная возможность для начинающих специалистов бесплатно получить востребованные навыки и сделать первый шаг в карьере в крупнейшей IT-компании страны. Информацию о сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки доступна на странице курсов VK Education.
Ранее VK Education предлагала пользователям пройти тест. Это тестирование помогало людям узнать, какие IT и медиа профессии им подойдут.
