Президент США Дональд Трамп перепутал названия Армении и Азербайджана. Он ошибочно назвал их Абербайджаном и Албанией во время интервью на ток-шоу ведущего Марка Левина. Об этом сообщает греческий информационный портал.
«Я положил конец войне между „Абербайджаном“ и Албанией. Это было нечто масштабное, продолжавшееся 34–35 лет для Албании», — приводит Newsbreak слова президента США, который имел в виду урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. По информации портала, Трамп не впервые сталкивается с трудностями при произнесении названия Азербайджана во время публичных выступлений.
Встреча Дональда Трампа с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме ранее стала ключевым событием в попытках урегулировать конфликт между двумя странами. Тогда стороны обсудили вопросы мирного соглашения и подписали ряд документов о нормализации отношений. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана стало шагом к укреплению суверенитета Армении.
