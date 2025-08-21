С туристов будут собирать дополнительные деньги на реконструкцию аэропортов

С каждого авиапассажира будет взиматься инфраструктурный сбор в размере 150 рублей для финансирования реконструкции аэродромов. Такой проект постановления подготовило Министерство транспорта Российской Федерации.
«Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Так, при принятии документа будет введен новый инфраструктурный сбор, который будут взимать с пассажиров. Согласно проекту, платить сбор будут авиакомпании, а оператор инфраструктурного сбора — ФГУП „Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)“ будет аккумулировать и использовать сбор», — сообщило ТАСС, ознакомившись с документом. Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.
Согласно правилам, аэропорты будут объединены в группы, и средства, собранные внутри каждой из них, станут поступать на отдельный банковский счет. Использовать эти деньги разрешат исключительно на улучшение инфраструктуры аэропортов соответствующей группы. Базовая ставка сбора составит 150 рублей на каждого пассажира, однако формула расчета предусматривает учет уровня инфляции и корректирующий коэффициент, который по умолчанию равен единице, но может быть изменен решением правительства России.
Ранее в России обсуждались меры по усилению ответственности авиакомпаний за информирование пассажиров, включая введение штрафов за нарушение правил оповещения о рейсах. Повышенное внимание к защите прав пассажиров возникло после масштабного сбоя в информационных системах «Аэрофлота» в июле 2025 года. Также предлагались инициативы по сокращению сроков возврата денег за авиабилеты.
