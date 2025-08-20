20 августа 2025

В России появилась первая женщина-капитан атомного ледокола

Капитаном атомного ледокола «Ямал» впервые стала женщина
© Служба новостей «URA.RU»
Впервые капитаном ледокола назначили женщину
Впервые капитаном ледокола назначили женщину

Марина Старовойтова впервые в истории стала капитаном атомного ледокола «Ямал» (проект 10521, ФГУП «Атомфлот», входит в структуру госкорпорации «Росатом»). О назначении Старовойтовой объявили 19 августа на торжественном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — сообщил ведущий праздничной церемонии. Ранее Марина Старовойтова работала старшим помощником капитана на том же судне.

Атомный ледокол «Ямал» эксплуатируется с 1992 года и используется для обеспечения навигации в акватории Северного морского пути. Назначение женщины на столь ответственный пост в российском ледокольном флоте произошло впервые за всю историю отрасли.

© Служба новостей «URA.RU»
