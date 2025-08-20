20 августа 2025

Politico: ЕС планируют превратить переговоры Трампа в ловушку для России

На Западе считают, что ЕС готовит ловушку для РФ
На Западе считают, что ЕС готовит ловушку для РФ Фото:
Евросоюз собирается публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, чтобы возложить любые неудачи в переговорном процессе на РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с планами лидеров ЕС.

«Их [лидеров стран ЕС] стратегия заключается в том, чтобы потакать Трампу и хвалить его <...>. Пока он наконец не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Москве», — на собственный источник ссылается Politico.

По мнению ряда западных обозревателей, сейчас европейские страны намерены убедить Трампа разместить американские истребители в Румынии, передает телеканал 360. В Европе не верят, что Россия действительно стремится завершить конфликт на Украине, пишет «Национальная служба новостей». При этом Киев ищет юридические уловки, чтобы сохранить за собой части ДНР и ЛНР. 

