Евросоюз собирается публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, чтобы возложить любые неудачи в переговорном процессе на РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с планами лидеров ЕС.
«Их [лидеров стран ЕС] стратегия заключается в том, чтобы потакать Трампу и хвалить его <...>. Пока он наконец не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Москве», — на собственный источник ссылается Politico.
По мнению ряда западных обозревателей, сейчас европейские страны намерены убедить Трампа разместить американские истребители в Румынии, передает телеканал 360. В Европе не верят, что Россия действительно стремится завершить конфликт на Украине, пишет «Национальная служба новостей». При этом Киев ищет юридические уловки, чтобы сохранить за собой части ДНР и ЛНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.