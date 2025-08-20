20 августа 2025

На Украине планируют «дерусифицировать» Успенский собор

Современное здание Успенского собора было отсроенно 20 лет назад (архивное фото)
В Успенском соборе планируют изменить роспись, чтобы исключить изображения руководителей Украинской православной церкви (УПЦ) и оставить только исторических деятелей монастыря. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская.

«Учитывая, что восстановление проходило во время нахождения здесь Украинской православной церкви (УПЦ — каноническая церковь на Украине), там появились изображения ее тогдашних руководителей, которых увековечили рядом с изображениями исторических фигур лавры. Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора», — рассказала Котляревская в  интервью агентству «Укринформ».

Она отметила, что современное здание Успенского собора не является оригинальным памятником. Прежний храм был разрушен во время Второй мировой войны, а восстановленный объект был отстроен около 20 лет назад практически заново.

Вопрос о статусе Успенского собора и других объектов Киево-Печерской лавры обострился после того, как в декабре 2022 года на Украине были введены меры против религиозных организаций, связанных с Россией, а в 2024 году вступил в силу закон о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Эти шаги сопровождались судебными разбирательствами, выселением монахов и передачей храмов другой религиозной структуре, что стало предметом международной дискуссии о правах верующих.

