20 августа 2025

В Северной Осетии девять детей пострадали в ДТП

Девять детей пострадали в ДТП в Северной Осетии
Девять детей пострадали в ДТП в Северной Осетии

Девять детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Северной Осетии на трассе между Владикавказом и Алагиром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. По данным СМИ еще один человек погиб. 

«Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Алагир-Владикавказ, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Угрозы их жизни нет, в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства. 

Подобные случаи с участием детей происходили и ранее: 11 августа в Тюменской области в результате нескольких ДТП погиб один ребенок, еще четверо несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Тогда аварии произошли на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск, а также в Тобольске, где дети также были госпитализированы после дорожно-транспортных происшествий.

