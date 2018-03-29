Депутаты гордумы Тюмени большинством голосов высказались «за» амнистию по недвижимости. Теперь законопроект «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» будет направлен в Заксобрание региона.
По словам депутата-единоросса Николая Романова, тема долго обсуждалась в кулуарах, прежде чем была вынесена на думу. «В Тюмени около 700 частных домов стоят на участках, до сих пор не оформленных в собственность», — отметил он. Романов пояснил, что до 2006 года люди могли через суд оформить нужные документы, но затем такая возможность законодательно была упразднена. «Регламент обращения людей мы еще будем продумывать», — рассказал депутат, добавив, что исполнение документа нужно сделать простым для населения.
Коллеги поддержали Романова. Депутат от района Лесобазы Альбина Селезнева сообщила, что в ее округе таких домов 92. Юрий Баранчук, в свою очередь, отметил, что этот закон необходим, так как в 2008 году, во время принятия генплана города, «многие участки под жилыми домами попали под многоэтажную застройку, поскольку не все смогли до 2006 года узаконить свои дома». Он привел в пример случай из практики. На этой неделе к депутату обратилась многодетная семья, в которой мать в 1974 году купила у соседки деревянный дом по рукописному договору. Собственница умерла, и семья не успела узаконить владение землей и домом. «Участок попал в зону застройки, стройка подошла вплотную, не сегодня завтра их снесут, и вся семья окажется на улице», — опасается депутат.
В итоге законопроект поддержал 31 народный избранник из 33 присутствующих на заседании думы. Двое депутатов не голосовали. Ранее «URA.RU» сообщало, что депутаты Тюменской городской думы намерены направить в областную думу проект закона о «земельной амнистии», который позволит передать гражданам землю бесплатно.