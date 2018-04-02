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02 апреля 2018
13:33  02 апреля 2018 0

Бизнесменов Магомедовых поселили в «вип-изолятор», где сидит Улюкаев

Братьев Магомедовых отправили в «Кремлевский централ»Фото: скриншот видео

Владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их партнера Артура Максидова отправили в «Кремлевский централ». В это учреждение попадают только высокопоставленные арестанты.

«Магомедовы и Максидов содержатся в СИЗО-1 федерального подчинения, так называемом „Кремлевском централе“, расположенном на одной территории с СИЗО „Матросская тишина“», — рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. Владельцы группы компаний «Сумма» и глава компании «Интэкс» Максидов были арестованы 31 марта по решению суда. Они обвиняются в создании организованного преступного сообщества, мошенничестве и особо крупной растрате.

В «Кремлевском централе» сейчас также содержится бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, которого в декабре прошлого года приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Условия пребывания в этом так называемом «вип-изоляторе» на самом деле могут оказаться для заключенного практически невыносимыми, рассказывал «URA.RU» адвокат, которому пришлось провести там два года. К примеру, сам Алексей Улюкаев жаловался, что замерзает в своей камере, сообщал портал «Утро.ру».

Дарья Корчак
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