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10 апреля 2018
12:39  10 апреля 2018 2

«Русал» срывает контракты с уральскими партнерами после сообщения о дефолте

Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, русал, шахтер
«Русал» переживает тяжелый период из-за введенных санкцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Предприятия, входящие в структуру «Русала», начинают останавливать закупки различной продукции от свердловских подрядчиков, рассказал «URA.RU» один из предпринимателей. Предупреждать партнеров о срыве поставок компания начала после объявления о риске технического дефолта из-за санкций США.

Как рассказал собеседник «URA.RU», после письма «Русала» про возможный дефолт он обратился в компанию с вопросом о том, как обстоят дела с их договором. «Ответили, что сейчас по всем поставщикам запрашивают статус поставок и будут дальше принимать решения, у кого продолжают закупку, а у кого отменяют. Так или иначе, но везде, где можно, будут приостанавливать и отменять», — рассказал «URA.RU» предприниматель, поставляющий в продукцию на одно из красноярских подразделений «Русала». Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в пресс-службу «Русала», ответ на запрос пока не поступил.

«Русал» — крупнейший в мире производитель алюминия. В понедельник, 9 апреля, компания официально заявила, что введенные в пятницу, 6 апреля, Минфином США санкции против нее могут привести к техническому дефолту. После этого акции холдинга рухнули более чем на 49%. В Свердловской области у «Русала» шесть предприятий на которых трудятся более 13 тысяч человек. Экономисты считают, что, если ситуация не наладится, на заводах начнутся массовые увольнения и сокращения зарплат.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
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