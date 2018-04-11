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11 апреля 2018
18:00  11 апреля 2018 0

Савченко похудела на 15 килограммов за три недели в СИЗО

Надежда Савченко объявила голодовку 23 мартаФото: Vira Savchenko, Facebook

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, похудела на 15 килограммов за 21 день голодовки. Об этом рассказала ее сестра Вера.

«У нее был вес 85 килограммов, сейчас она весит 70 килограммов. У нее продолжаются спазмы и иногда есть рвота», — рассказала сестра Надежды Савченко после свидания с ней в киевском СИЗО. По ее словам, из-за проблем с желудком Надежду госпитализируют 12 апреля, сообщает Life.ru. При этом на условия содержания депутат не жалуется, пьет только воду и курит.

Надежда Савченко объявила голодовку 23 марта. На призыв собственной матери прекратить акцию протеста она никак не отреагировала. Тем не менее, даже из СИЗО она смогла представить свою программу политических реформ на Украине, которая учитывает «ментальность и историческую склонность украинцев к индивидуализму, хуторянскому типу самоуправления и жизнедеятельности».

Дарья Корчак
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