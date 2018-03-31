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31 марта 2018
21:41  31 марта 2018 0

У голодающей в СИЗО Савченко началась кровавая рвота

Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, режимная территория
Здоровье Савченко резко ухудшилось после голодовкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здоровье народного депутата Украины Надежды Савченко, которая сейчас находится в следственном изоляторе, резко ухудшилось после голодовки. Об этом в эфире украинского «Громадське радіо» рассказала сестра Надежды Вера.

По словам Веры Савченко, у ее сестры начались спазмы желудка и кровавая рвота. Сейчас за арестанткой следит врач. «Ей дают таблетки от желудка, она пьет воду и попросила капли для носа», — приводит слова Веры RT. Арестованный депутат сидит в одиночной камере, за ним ведется круглосуточное видеонаблюдение, отмечает Nation News.

Савченко была арестована киевским судом 22 марта. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат Верховной Рады занимался переправкой оружия из Донбасса в Киев для организации теракта в здании национального парламента и последующего госпереворота.

Наталья Володина
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