У голодающей в СИЗО Савченко началась кровавая рвота

21:41 31 марта 2018 0

Здоровье Савченко резко ухудшилось после голодовки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здоровье народного депутата Украины Надежды Савченко, которая сейчас находится в следственном изоляторе, резко ухудшилось после голодовки. Об этом в эфире украинского «Громадське радіо» рассказала сестра Надежды Вера.

По словам Веры Савченко, у ее сестры начались спазмы желудка и кровавая рвота. Сейчас за арестанткой следит врач. «Ей дают таблетки от желудка, она пьет воду и попросила капли для носа», — приводит слова Веры RT. Арестованный депутат сидит в одиночной камере, за ним ведется круглосуточное видеонаблюдение, отмечает Nation News.

Савченко была арестована киевским судом 22 марта. По версии Генпрокуратуры Украины, депутат Верховной Рады занимался переправкой оружия из Донбасса в Киев для организации теракта в здании национального парламента и последующего госпереворота.