Савченко представила программу реформ на Украине из СИЗО

08:39 03 апреля 2018 0

Надежда Савченко продолжает напоминать о себе даже из СИЗО Фото: wikipedia.org

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к согражданам, находясь в следственном изоляторе. На своей странице в Facebook она опубликовала собственную политическую программу.

В своей «Концепции изменения политической системы Украины» Савченко изложила предложения по переменам в жизни страны, пишет «Федеральное агентство новостей». Савченко считает, что на Украине необходимо поменять избирательную систему, ввести паспорта для населенных пунктов и дать гражданам возможность отзывать депутатов. Для формирования бюджета она предлагает проводить референдум.

«Учитывая ментальность и историческую склонность украинцев к индивидуализму, хуторянскому типу самоуправления и жизнедеятельности, предлагается модель разделения внутри государства на административные единицы», — пишет Савченко, чьи слова приводит портал «Утро.ру». По ее словам, всем украинцам нужно за счет государства выдать биометрические паспорта, а также обеспечить населенные пункты терминалами для «волеизъявления» с помощью отпечатка пальца.

Напомним, Надежда Савченко была арестована в Киеве по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде. Она останется под стражей до 20 мая, сообщал сайт argumenti.ru. Савченко позднее пожаловалась на условия содержания в СИЗО — непрерывное видеонаблюдение и отсутствие горячей воды, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Однако это не помешало ей объявить о своих намерениях стать кандидатом в президенты Украины. «Я знаю, что надо делать, и решение для себя действовать я уже приняла. Придет время, и я стану кандидатом в президенты», — приводит ее слова «Национальная служба новостей».