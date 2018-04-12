14:05 12 апреля 2018 8

Молочники терпят убытки и готовятся сокращать скот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У курганских производителей молока возникли трудности со сбытом продукции. Об этом доложил заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев на заседании аграрного комитета облдумы, передает корреспондент «URA.RU». В свою очередь, фермеры заявляют, что из-за дешевого молочного фальсификата в регионе сложилась катастрофическая ситуация и поголовье коров вновь сократится, если проблемы не будут решены.

По словам Михеева, в целом по стране в производстве молока наблюдается некоторый переизбыток. Чтобы «не останавливать молочные реки, производители работают на склад», но оптовики-переработчики закупают менее качественную продукцию по более низкой цене. На федеральном уровне, по словам чиновника, уже принимаются меры: президент поставил задачу бороться с фальсификатом, которого, по оценкам специалистов, уже порядка 50% в сырах и молочной продукции.

Что касается Зауралья, то для поддержки местных производителей молока Михеев просил депутатов дополнительно выделить из бюджета более 122 млн рублей (субсидия — чуть больше 3 рублей на кг молока). В целом, по его словам, рентабельность животноводства в регионе составляет 9,7%. «Это, к сожалению, не обеспечивает даже простое воспроизводство, — признался чиновник, — Однако эта рентабельность включает и господдержку, которая дает 4%». Рентабельность мясного животноводства вообще отрицательная. Количество поголовья КРС в регионе падает.

Но в этом году в Зауралье планируют субсидировать покупку 2,4 тысяч голов племенного скота, в том числе впервые за счет федеральной субсидии. В Сафакулевском районе планируется строительство двух молочных ферм (по 480 голов каждая) и трех козоводческих ферм. «Также мы направили в Минсельхоз заявку на строительство трех молочных комплексов по лизингу в Курганской области. Надеемся на положительное решение», — добавил чиновник.

Председатель союза производителей молока Курганской области Виктор Егоров заявил, что проблема вовсе не в перепроизводстве. «Просто навезли плохого молока со всего мира. И это проглядели федеральные органы. В школах и детсадах дети это молоко пьют — какое будет здоровье?» — возмутился он. По мнению Егорова, нужно срочно принять меры по защите рынка от фальсификата, выделить дотации и обратить внимание на систему закупки продуктов в соцучреждениях. «Хозяйства сейчас решают, сеять ли кормовые. По самым скромным подсчетам в этом году поголовье в области может сократиться еще на 10%», — отметил Егоров.

Депутаты-аграрии также эмоционально отреагировали на доклад: по их мнению, на деле рентабельность молока уже составляет менее 5%, а планы департамента неэффективны и могут обернуться «пшиком». Председатель комитета Владимир Остапенко поручил создать рабочую группу и подготовить конкретные предложения «в рублях и цифрах» к следующему заседанию комитета.