{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Курганской области
14:05  12 апреля 2018 8

Курганским фермерам некуда сбывать молоко. Коров придется отправить под нож

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, корова
Молочники терпят убытки и готовятся сокращать скотФото: Вадим Ахметов © URA.RU

У курганских производителей молока возникли трудности со сбытом продукции. Об этом доложил заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев на заседании аграрного комитета облдумы, передает корреспондент «URA.RU». В свою очередь, фермеры заявляют, что из-за дешевого молочного фальсификата в регионе сложилась катастрофическая ситуация и поголовье коров вновь сократится, если проблемы не будут решены.

По словам Михеева, в целом по стране в производстве молока наблюдается некоторый переизбыток. Чтобы «не останавливать молочные реки, производители работают на склад», но оптовики-переработчики закупают менее качественную продукцию по более низкой цене. На федеральном уровне, по словам чиновника, уже принимаются меры: президент поставил задачу бороться с фальсификатом, которого, по оценкам специалистов, уже порядка 50% в сырах и молочной продукции.

Что касается Зауралья, то для поддержки местных производителей молока Михеев просил депутатов дополнительно выделить из бюджета более 122 млн рублей (субсидия — чуть больше 3 рублей на кг молока). В целом, по его словам, рентабельность животноводства в регионе составляет 9,7%. «Это, к сожалению, не обеспечивает даже простое воспроизводство, — признался чиновник, — Однако эта рентабельность включает и господдержку, которая дает 4%». Рентабельность мясного животноводства вообще отрицательная. Количество поголовья КРС в регионе падает.

Но в этом году в Зауралье планируют субсидировать покупку 2,4 тысяч голов племенного скота, в том числе впервые за счет федеральной субсидии. В Сафакулевском районе планируется строительство двух молочных ферм (по 480 голов каждая) и трех козоводческих ферм. «Также мы направили в Минсельхоз заявку на строительство трех молочных комплексов по лизингу в Курганской области. Надеемся на положительное решение», — добавил чиновник.

Председатель союза производителей молока Курганской области Виктор Егоров заявил, что проблема вовсе не в перепроизводстве. «Просто навезли плохого молока со всего мира. И это проглядели федеральные органы. В школах и детсадах дети это молоко пьют — какое будет здоровье?» — возмутился он. По мнению Егорова, нужно срочно принять меры по защите рынка от фальсификата, выделить дотации и обратить внимание на систему закупки продуктов в соцучреждениях. «Хозяйства сейчас решают, сеять ли кормовые. По самым скромным подсчетам в этом году поголовье в области может сократиться еще на 10%», — отметил Егоров.

Депутаты-аграрии также эмоционально отреагировали на доклад: по их мнению, на деле рентабельность молока уже составляет менее 5%, а планы департамента неэффективны и могут обернуться «пшиком». Председатель комитета Владимир Остапенко поручил создать рабочую группу и подготовить конкретные предложения «в рублях и цифрах» к следующему заседанию комитета.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров