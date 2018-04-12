16:07 12 апреля 2018 1

Владислав Елфимов получил тяжелую травму во время спарринга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родственники тюменца Владислава Елфимова, который получил тяжелейшие травмы на испытаниях при устройстве на службу в спецназ ФСИН (участвовал в спарринге), возмущены заявлениями главного обвиняемого — заместителя начальника подразделения службы Геннадия Дудко. Он после постановления суда о возврате дела в прокуратуру заявил в прессе, что невиновен, а пострадавшая сторона, по его версии, подняла общественный резонанс в попытке получить деньги.

Сестра Елфимова Елена в разговоре с «URA.RU» назвала заявление Дудко в адрес ее близких бредом. «А что он еще может сказать? Никто же не хочет сидеть десять лет! О каких деньгах идет речь, когда они даже на одну инвалидную коляску собрать не смогли? Он [Дудко] сам за год всего три раза позвонил», — утверждает родственница юноши.

Пострадавший прошел уже несколько курсов реабилитации Фото: соцсети

Адвокат Геннадия Дудко Максим Еремеев считает, что доказательств, подтверждающих вину его подзащитного, нет. По версии Еремеева, все свидетели спарринга отрицают факт нанесения ударов в область головы, а сам Дудко на момент происшествия юридически не являлся ответственным лицом. Прежний руководитель уволился, а необходимого приказа о назначении Дудко исполняющим обязанности не было. Также Еремеев предлагает следователям рассмотреть версию о врачебной ошибке.

«Пострадавшего оперировал врач, работавший всего три месяца. Операция длилась шесть часов. Это слишком долго для подобного вмешательства. У него диагностирован разрыв вены. Как показали экспертизы, это могло произойти как вследствие физических нагрузок, так и в результате патологии сосудов. Фактически мы имеем дело с обыкновенным инсультом», — заявил Максим Еремеев в разговоре с агентством.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области ситуацию пока не комментируют. Председатель общественного совета МВД, полковник ФСБ в отставке Александр Петрушин отмечает, что травмы во время спаррингов в силовых структурах РФ — нередкое явление, и призывает дождаться официальных выводов суда. «Положение всех сторон понятно. Таких случаев много. Сейчас нужно во всем внимательно разобраться. Просмотреть все инструкции. Все выводы и заключения должны делаться строго по закону», — заявил в разговоре с «URA.RU» эксперт.

Эксперт в делах силовых структур Александр Петрушин уверен: суд даст наиболее компетентную оценку ситуации Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В начале апреля Ленинский районный суд Тюмени вынес постановление о возврате уголовного дела в отношении Геннадия Дудко в прокуратуру. Судья указал надзорному ведомству на неточности, допущенные при составлении обвинительного заключения. До 15 апреля стороны могут обжаловать решение.

Официальное расследование пришло к выводу, что Геннадий Дудко выступал организатором незаконных спарринг-боев в спецназе местного подразделения УФСИН, в котором участвовали соискатели работы в отделах специального назначения. При попытке получить такое рабочее место Владислав Елфимов 1995 года рождения и стал инвалидом. По первоначальной версии, молодой человек был госпитализирован с открытым переломом черепа. Сейчас Елфимов проходит реабилитацию. Правая сторона его тела пока остается частично парализованной.