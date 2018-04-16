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Главные новости Ямала
11:00  16 апреля 2018 0

На Ямале завели уголовное дело после ДТП, в котором пострадали 17 вахтовиков. ФОТО

В столкновении пострадало 17 человекФото: УМВД по ЯНАО

По итогам предварительного расследования ДТП, в котором пострадали вахтовики, ямальская полиция пришла к выводу, что водитель вахтового автобуса недооценил состояние дороги и своего транспортного средства. Это и стало причиной его столкновения с грузовиком, в результате чего ранения получили 17 человек.

«Прибыв на место ДТП, полицейские предварительно установили, что около поселка Уренгой Пуровского района 45-летний водитель автобуса „НефАЗ“ не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость движения, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком МАЗ в Пуровском районе ЯНАО 15 апреля. Первоначально сообщалось о 14 пострадавших, но впоследствии цифру уточнили. Четыре человека в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Фото: УМВД по ЯНАО

Фото: УМВД по ЯНАО

Игорь Чукреев
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