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11:27  18 апреля 2018 0

Нефтяники продолжат строить дома для жителей удаленного села на Ямале

Нефтяники поддержат проекты коренных народов СевераФото: «Газпромнефть-Ямал»

Администрация Ямальского района, «Газпром нефть» и ее дочернее предприятие «Газпромнефть-Ямал» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год. Помимо финансирования строительства жилых домов и инженерной инфраструктуры, нефтяники поддержат проекты местного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал», предполагающие в том числе помощь кочевому населению и одаренной молодежи.

«Благополучие сел Мыс Каменный и Новый Порт во многом связано с Новопортовским месторождением, поэтому ежегодно мы заключаем социально-экономическое соглашение с Ямальским районом, которое направлено на развитие этих удаленных сел, сохранение быта и культурных традиций тундрового населения», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

Программа помогает улучшать условия жизни северян
Фото: «Газпромнефть-Ямал»

На средства нефтяников в селе Новый Порт уже возведено четыре многоквартирных дома в капитальном исполнении, ведется строительство еще одного трехэтажного дома. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в Мысе Каменный и Новом Порту в 2018 году пройдут День оленевода и День рыбака, фестиваль уличного стрит-арта «Стенограффия», проекты «Скоро в школу» и «Новогодняя сказка», а также турнир для школьников «Умножая таланты».

Кроме того, условиями соглашения предусматривается реставрация памятника «Сооружение «Мерзлотник» в селе Новый Порт. Это самое крупное в мире хранилище продуктов, построенное вручную в мерзлых породах. За 50 лет использования мерзлотник ни разу не перестраивался.

Новопортовский мерзлотник
Фото: «Газпромнефть-Ямал»

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский отметил важность участия предприятия топливно-энергетического комплекса в жизни Ямальского района: «„Газпромнефть-Ямал“ вносит большой вклад в повышение уровня жизни нашего населения, сохранение традиционного уклада и быта коренных народов. Благодаря строительству жилья в селе Новый Порт нам удается решать один из важнейших вопросов переселения северян в комфортные условия для проживания».

Семен Гринберг
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