Служба судебных приставов изъяла из квартиры жительницы Тюмени около 100 собак породы померанский шпиц. Животные содержались, по оценке специалистов, в чудовищных условиях. На «концлагерь» правоохранительным органам пожаловались соседи.
Собаки не выгуливались, их кормили два раза в неделю, некоторые содержались в переносках, что также не улучшало их самочувствие. На протяжении четырех лет соседи жаловались на громкий лай и едкий запах, распространявшийся из квартиры женщины по всему подъезду, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В конечном счете соседи обратились в суд, и тот обязал владелицу собак привести квартиру в соответствие с санитарным нормам и ограничить количество содержащихся животных до трех. Женщина не предприняла никаких действий для исполнения данного решения, в результате пришлось вмешаться приставам. В настоящее время все изъятые животные переданы зоозащитникам. Кроме того, их осмотрели ветеринары, назначили вакцинацию и курс реабилитации. Помимо этого, в отношении женщины в настоящее время собираются материалы для возбуждения дела по статье «жестокое обращение с животными».