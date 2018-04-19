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Главные новости Тюменской области
15:51  19 апреля 2018 0

«Настоящий концлагерь». Тюменка четыре года держала сотню шпицев в квартире в переносках

Из квартиры изъяли около сотни шпицевФото: пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Служба судебных приставов изъяла из квартиры жительницы Тюмени около 100 собак породы померанский шпиц. Животные содержались, по оценке специалистов, в чудовищных условиях. На «концлагерь» правоохранительным органам пожаловались соседи.

Собаки не выгуливались, их кормили два раза в неделю, некоторые содержались в переносках, что также не улучшало их самочувствие. На протяжении четырех лет соседи жаловались на громкий лай и едкий запах, распространявшийся из квартиры женщины по всему подъезду, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В конечном счете соседи обратились в суд, и тот обязал владелицу собак привести квартиру в соответствие с санитарным нормам и ограничить количество содержащихся животных до трех. Женщина не предприняла никаких действий для исполнения данного решения, в результате пришлось вмешаться приставам. В настоящее время все изъятые животные переданы зоозащитникам. Кроме того, их осмотрели ветеринары, назначили вакцинацию и курс реабилитации. Помимо этого, в отношении женщины в настоящее время собираются материалы для возбуждения дела по статье «жестокое обращение с животными».

Игорь Чукреев
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